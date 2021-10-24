الصحة: إلغاء التسجيل المسبق لحجز لقاح كورونا قريبا

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها أوشكت علي الانتهاء من قوائم انتظار لقاحات كورونا ، مؤكدة أن التطعيم حتمى وإلزامي لمن هم فوق سن 18 عاما لتقليص انتشار الفيروس بالإضافة إلي حماية المواطنين من مضاعفات المرض التى قد تؤدى للوفاة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع": إنه سيتم قريبا إلغاء التسجيل المسبق لحجز اللقاح، مؤكدة أن الدولة تتوسع في مراكز التطعيمات وطالبت الوزارة المواطنين بالتسجيل علي الموقع الإلكترونى للحصول علي اللقاح لحين إلغاء شرط التسجيل وإمكانية الحصول علي التطعيم مثل باقي التطعيمات.

وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والأيفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأكدت أنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وإحضار ما يثبت تلقي الجرعة الأولى خارج مصر وميعاد تلقيها وسيتم تطعيمه بالجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح، ويمكنه استخراج شهادة ال QR code.