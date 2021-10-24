الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، متابعا: "أؤكد التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرث التعاون والتنسيق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: "أود أن أؤكد أهمية إعلاء مبادى التضامن الدولى لمواجهة التحديات العالمية الرامية حتى ننجح في المواجهة بالتعاون معا، ونتفاد أن نقع فى التناحر حولها، ولا يأخذنا أحد إلى صراع متهور حول مصدر الحياة دون تفرقة.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وتشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.