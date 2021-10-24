اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:30 ص
الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، متابعا: "أؤكد التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرث التعاون والتنسيق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: "أود أن أؤكد أهمية إعلاء مبادى التضامن الدولى لمواجهة التحديات العالمية الرامية حتى ننجح في المواجهة بالتعاون معا، ونتفاد أن نقع فى التناحر حولها، ولا يأخذنا أحد إلى صراع متهور حول مصدر الحياة دون تفرقة.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وتشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

 

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار السيسي

عبد الفتاح السيسي

أسبوع القاهرة للمياه

أسبوع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت رعاية الرئيس السيسى.. 1800 مشارك و64 وفدًا وزاريًا فعليا وافتراضيا و50 منظمة دوليه وإقليمية.. 300 متحدث دولى ومحلى و8 أحداث وورش عمل.. و7 اجتماعات رفيعة المستوى و70 جلسة فنية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:00 ص

الرى: الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بقضية المياه ونصيب الفرد 500 متر مكعب

السبت، 23 أكتوبر 2021 08:34 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا

السبت، 23 أكتوبر 2021 06:00 م

الرئيس السيسي يوجه بتطبيق إجراءات مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.. توجيهات رئاسية بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان.. وزيادة طاقة إنتاج الأسمدة لدعم احتياجات المزارعين

السبت، 23 أكتوبر 2021 05:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة