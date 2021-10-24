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الرئيس السيسي: علينا إعلاء قيم التعاون والمشاركة خلال إدارة ملف المياه

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:45 ص
الرئيس السيسي: علينا إعلاء قيم التعاون والمشاركة خلال إدارة ملف المياه الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولى لمواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه، داعيا إلى الانخراط على نحو بناء في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه من خلال الجوانب السياسية والاقتصادية.

ودعا الرئيس السيسي، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، إلى مزيدا من تطوير المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية وحث الدول على اعلاء قيم التعاون والمشاركة وعدم الاضرار بمصالح الجيران.

وتابع الرئيس السيسي: "مصر لم تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتدعم حصولها على الاهتمام اللازم بقيمة المياه التي لا تقدر بثمن، والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها".

 


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