الرئيس السيسي: إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة تحد يمس أمن وسلامة الدول

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إنه يسعدنى الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه من على ضفاف نهر النيل، مضيفا: "نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادى النيل والتى أسهمت ولا تزال بدور رئيسى في صياغة التراث الإنسانى وصناعة الفكر البشرى على مر العصور".

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة ، وهو "المياه والسكان والتغيرات العالمية الفرص والتحديات" في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الموارد المثلى لها غاية في التعقيد وغنى عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وتابع الرئيس السيسي: إن تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الازمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه بما يحول مسالة إدارة الموارد المائية الى تحد يمس امن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شانه التأثير على استقرار أقاليم باسرها وفى ظل هذه الازمة الدولية الحرجة وانطلاق من يقين ثابت بحتمية العمل الدولى".