التموين: أقل مخزون من الخضروات واللحوم يغطى ستة أشهر

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن كافة أنواع الخضروات والفاكهة مطروحة فى منافذ الشركات التابعة لدينا بكافة أشكالها وأنواعها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى 1600 فرع من خلال الشركة المصرية والعامة والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والأهرام بتخفيضات تصل إلى 20-30% حيث بلغت أسعار الخيار للكيلو 7 جنيهات والبطاطس ثمانية جنيهات.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" أن الأصناف المطروحة فى تلك المجمعات ذات تعبئة وتغليف فى أطباق بشكل جيد ومتميز بالإضافة إلى جودتها العالية وتقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح ما بين 20-30%.

وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين إلى التوجه إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى الشركات والوزرات المختلفة فى حال وجود ارتفاع فى الأسعار فى الأسواق حيث أن كل السلع متوفرة، مشيرا إلى أن اللحوم المتوافرة بأسعار جيدة تبلغ 90 جنيهاً للكيلو من اللحوم السودانية و70 جنيهاً للبرازيلى والدواجن بسعر 37 جنيهاً للكيلو وهى أسعار أقل من مثيلاتها بنحو 20-30% ومطروحة فى كافة منافذ الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين.

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دور رمانة الميزان فى ضبط منظومة الأسعار عبر ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق لتناسب كافة المواطنين قائلاً : " لو التجار رفعوا الأسعار فى السوق نستطيع إحداث توازن عن طريق مجمعات الشركة القابضة أو وزارة الداخلية عبر شركة أمان أو منافذ وزارة الزراعة وهناك تنسيق دائم بين الثلاث جهات بتوجيهات من القيادة السياسية ، موضحا أن زيادة المخازن اللوجستية حالياً حيث بات لدينا مخازن كبيرة وبفضلها بات المخزون الاستراتيجى يغطى ستة اشهر على الأقل مقارنة بذى قبل حيث كان الحد الأقصى لأى سلعة كمخزون إستراتيجى ثلاثة أشهر، وأصبح لدينا مخزون إستراتيجى فى عدد من السلع بشكل كبير فعلى صعيد سلعة الأرز لدينا مخزون إستراتيجى يغطى نحو 10.5 اشهر والسكر أربعة اشهر ونصف والفول عشرة أشهر ونصف"