التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى حريق شقة بمنطقة فيصل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي أدي لاشتعال الحريق، وإصابة سيدة مقيمة بالشقة.

واتخذ رجال المباحث الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، والاستماع لأقوال السيدة المصابة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة فيصل بالجيزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة سيدة مقيمة بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.