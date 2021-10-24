اعترافات عاطل يتاجر فى الأقراص المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل سقط في قبضة رجال المباحث بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، عن تفاصيل القبض عليه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، فذكر أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه بمحيط مسكنه، والاتجار بها، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وقال المتهم إنه كان يخفي المواد المخدرة بشقته، كما يستخدم دراجة بخارية في نقل المضبوطات لعملائه، والتنقل لتوصيلها لهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.

وذكر المتهم أنه يحصل على المواد المخدرة من عاطل ليتولى توزيعها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة استعداد لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية من القبض عليه، وبحوزته عددا من شرائط العقاقير المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.