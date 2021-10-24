اعترافات عاطل تخصص فى سرقة السيارات بمصر الجديدة تقوده للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة متهم بسرقة السيارات للمحاكمة أمام محكمة الجنح، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامى، حيث سرقة عدد من السيارات الفارهة، بعد أن رصد قائدى السيارات وبمجرد أن تركوها سرقها بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم يقوم ببيع السيارات المستولى عليها من حصيلة سرقاته، إلى عملائه سيئ النية، حيث يقوم ببيعها بسعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقى، وأن هؤلاء العملاء يقوموا بتقطيع تلك السيارات المستولى عليها وبيعها خردة حتى لا يتم التعرف على السيارات، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات غموض واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بمنطقة مصر الجديدة، وتحديد وضبط المتهم "مرتكب الواقعة" وإعادة السيارة لصاحبها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، ومقيم بالقاهرة، بقيامه بإيقاف سيارته بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بسرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات بإستخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.