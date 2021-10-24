اليوم السابع
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"استانفورد الأمريكية" تختار 20 من علماء جامعة الأزهر ضمن الأكثر تأثيرا

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:02 ص
"استانفورد الأمريكية" تختار 20 من علماء جامعة الأزهر ضمن الأكثر تأثيرا الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
أ ش أ

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أعلنت جامعة استانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وتضمن التقرير وجود 20 عالما من علماء جامعة الأزهر فى المجالات الطبية والطبيعية والاجتماعية. 

عبر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بنتائج هذا التقرير المنصف الذى يعزز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية فى علماء وباحثى الجامعة فى جميع المجالات والتخصصات، فهم نماذج مشرفة ومضيئة محليا وإقليميا ودوليا.

على جانب آخر ثمن الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث-ما قدمه هؤلاء العلماء من بحوث ودراسات علمية أفادت البشرية وأثرت البحث العلمى على المستوى الدولى مما يعزز مكانة الجامعة دوليا إلى جانب تميزها فى العلوم الإسلامية والعربية.

وناشد نائب رئيس الجامعة الباحثين الأزهريين بأن يتخذوا هؤلاء العلماء قدوة ونموذج فى البحث وتقديم الجديد والمفيد فى العلوم المختلفة.

 


استانفورد الأمريكية

الأزهر

علماء الأزهر

جامعة الأزهر

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