استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين بعد العطلة الأسبوعية

أ.ش.أ

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البري من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات.