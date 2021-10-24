اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين بعد العطلة الأسبوعية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:30 م
استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين بعد العطلة الأسبوعية معبر رفح - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البري من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات.

 


مصر

معبر رفح

المساعدات الانسانية

فلسطين

السلطات المصرية

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