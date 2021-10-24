إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مركز العدوة شمال المنيا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال كمين مركز العدوه.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص مقيمون جميعا بالعمرانية فى الجيزة.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.