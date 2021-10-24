إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص من أسرة بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بحي القنطرة البيضاء فى محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لعمل الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بتسمم، لتناولهم وجبة إفطار فاسدة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التقرير الطبي أن المصابين هم: الطاهرة محمد عبد الحي 50 سنة، وشيماء صابر محمد 25 سنة، وياسمين عادل هنداوى 25 سنة، ومحمد صابر أحمد 23 سنة، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء، وحالتهم مستقرة.