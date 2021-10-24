إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام جامعة النهضة بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم أسامة ص م 19 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد ن م 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسري، ورشا ر 20 سنة، مصابة باشباه كسر بالحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج وعزه س 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف اليسري.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.