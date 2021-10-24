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إصابة سائقين بحادث تصادم سيارة إسعاف وتوك توك في شبين القناطر

الأحد، 24 أكتوبر 2021 08:32 م
إصابة سائقين بحادث تصادم سيارة إسعاف وتوك توك في شبين القناطر سيارة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف كانت تقل مريضة للمستشفى، وتوك توك، ما أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف وإصابة سائقها، كما أصيب سائق التوك وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث وبيان ملابساته والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم عن تفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة إسعاف كانت تقل مريضة "ا.ع.س"، 65 سنة، للمستشفى، بتوك توك مما أسفر عن إنقلاب سيارة الإسعاف، وأصيب قائدها "ه.م.ح" 41 سنة، وجرى تحويله لمستشفى التأمين الصحي لإصابته بنزيف داخلي، كما أصيب سائق التوك توك "م ا م" 18 سنة، بخدوش وجروح بالجسم وجرى التحفظ عليه بمعرفة النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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سيارة اسعاف

توك توك

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