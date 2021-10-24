إخلاء سبيل معلم والتحفظ على 3 آخرين في واقعة اقتحام مدرسة إعدادية بفايد

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة فايد بالإسماعيلية، إخلاء سبيل مدرس والتحفظ على 3 آخرين على ذمة التحقيقات، في واقعة اقتحامهم مدرسة إعدادية في مدينة فايد، والاعتداء علي أحد المعلمين بها، وسحله، حسب اتهام المعلم لهم.

وتعود الواقعة، عندما وقعت مشادة كلامية بين "عصام .ع"، مدرس بمدرسة كسفريت الإعدادية، بمدينة فايد، وبين ولي أمر أحد الطلاب من أهالي قريته، وتم الصلح بينها وقتها، لكنه فوجئ في اليوم التالى للمشادة بدخول ولى الأمر وبرفقته شقيقه وزوجته واعتدوا بالضرب على المعلم وتم سحلة داخل المدرسة وأمام الطلاب، مما دفع المعلم المعتدى عليه بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة فايد ضدهم.

واتهم الطرف الثانى المعلم بالتعدى على ابنهم الطالب في المدرسة، بينم وجه المعلم تهم الاعتداء والسحل على الطرف الثانى، وقررت النيابة بعد التحقيقات بإخلاء سبيل المدرس من سرايا النيابة لعدم ثبوت رواية اعتدائه علي الطالب، فيما أمرت باستمرار التحفظ علي الطرف الثاني.

وقال "عصام .ع"، مدرس بمدرسة كسفريت الإعدادية، في تحقيقات النيابة، إنه تعرض للضرب المبرح من الطرف الثانى داخل المدرسة وسقط من علي السلم وتم ضربه وتمزيق ملابسه أمام الطلاب، مشيرًا إلي تعرضه إلى الإصابة بسحجات وكدمات بالجسم، نافيًا تعديه على علي الطالب، مؤكدًا أن والى الأمر اختلق هذا الكلام لإجبارة عن التنازل عن المحضر المحرر ضدهم.

من جانيه توجه اليوم، طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى مدرسة كسفريت الإعدادية، بمدينة فايد، وقدم اعتذاره للمعلم بعد تعرضه للاعتداء من قبل ولى وشقيقه وزوجته، وسحله أمام الطلاب، كما تفقد الحالة التعليمة داخل المدرسة.