أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.



الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.



رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ترتبط بحياة شعبها.. صور

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه وعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنظم مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية

فى إطار حرص القوات المسلحة على الإستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصرى فى المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذها، وفى إطار الإستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسابقة يشارك بها كافة أبناء الشعب المصرى العظيم للاشتراك بالأفكار والمقترحات لإختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والإبتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.



القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً جوياً بإحدى القواعد اليونانية

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية تدريباً جوياً بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية .



"شكرى" يؤكد أهمية معالجة العجز فى الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي" بمقر وزارة الخارجية، وذلك للتباحُث حول دفع الشراكة قدماً بين مصر والاتحاد الأوروبي.



الاتحاد الأوروبى: مصر مركز ثقل وشريك استراتيجى فى صون السلم والأمن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.



وزير الداخلية الألبانى: توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات مع مصر

الأعلى للجامعات: منع الطلاب والعاملين غير المطعمين من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بليدار تشوشى - وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذى يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، ووجه وزير التعليم العالى باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.



الكشف على 900 من سائقى الحافلات المدرسية أول أسبوعين من العام الدراسى

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 900 سائق خلال أول أسبوعين من العام الدراسى الجاري 2021/2022، بمحافظات "القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة ومطروح وسوهاج "وتبين تعاطى 12 سائقا، للمواد المخدرة "حشيش ،ترمادول "،،مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



رئيس الوزراء: 50 مليار دولار لتحسين جودة المياه فى الخطة الاستراتيجية بمصر.. صور

دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المثلى لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب دون الإضرار بأحد منها، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر المياه عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة فى مواجهة تغيير المناخ وحماية حقوق الإنسان الأساسية، فضلا عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليمى والدولى.



حياة كريمة.. نقل وتسكين 2570 أسرة من عزبة أبو قرن بوحدات مفروشة بالسلام

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل نقل وتسكين سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة وتوفر لهم وحدات بديلة مفروشة بمدينة معا بالسلام، مشيرة إلى أن أعمال النقل والتسكين أسفرت عن إخلاء 2570 أسرة، كما تم الانتهاء من إزالة 1110 عقارات حتى الآن وتم تسكين جميع المستحقين بوحداتهم البديلة بمشروع معا بحى السلام .



رئيس المجلس العالمى للمياه: مصر نموذج يحتذى به عالميا للتغلب على قضايا المياه.. صور

قال روبك فوشن رئيس المجلس العالمي للمياه، إن منطقة الشرق الأوسط تعد أكثر المناطق التي تواجه تهديدات في احتياجاتها المائية، لكن بسبب عبقرية المصريين تم التكيف مع الندرة المائية التي تواجهها بزراعة الصحراء وتنظيم نهر النيل وهو ما حقق الرخاء.



استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين بعد العطلة الأسبوعية

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البري من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات.



الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأمم المتحدة بيومها

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.



التخطيط: 4.1 مليار جنيه استثمارات المتحف المصرى الكبير خلال 2021/2022

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومى بزيارة المتحف المصرى الكبير، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والوقوف على ما تم انجازه، ومعرفة المعوقات التى تحول دون تنفيذ تلك المشروعات والعمل على حلها.



غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.