أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الرئيس السيسي: 50 مليار دولار التكلفة التقديرية لخطة مصر الاستراتيجية للمياه



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمى مستقر، والدولة تبنت رؤية شاملة مصر 2030 فى برنامج وطنى طموح، وهناك الأولوية القصوى للهدف السادس بالتنمية المستدامة المعنى بالمياه.





الرعاية الصحية: 51.2 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى



أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تسجيل 85% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".





مجلس الوزراء ينفى فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم "119" لسنة 2021 والخاصة بتحديد الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية تسري على كافة الطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، دون تحديد أي شروط أو قيود إضافية على هذا الإعفاء، مُشيرةً إلى أنه يحق للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية وغير المدرجين ضمن الفئات المعفاة من المصروفات، التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.





الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، متابعا: "أؤكد التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرث التعاون والتنسيق.





رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج القُطرى بين مصر ومنظمة التعاون



وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجري خلالها مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".





الصحة العالمية: معدل الإصابة بـ"شلل الأطفال" وصل لأدنى مستوياته فى التاريخ



أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابات بفيروس شلل الأطفال، وصل إلى أدنى مستوياته فى التاريخ، مشيرًا إلى أن هذا العام تم الإبلاغ عن حالتى إصابة فقط فى باكستان وأفغانستان.





الصحة توضح شروط التبرع بالبلازما.. أبرزها لا يقل الوزن عن 50 كيلو..إنفوجراف



أوضحت وزارة الصحة والسكان، عدد من الشروط اللازمة للتبرع ببلازما الدم في مراكزها علي مستوى الجمهورية، حيث قالت الوزارة، في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن البلازما هي العلاج الوحيد لمرض النزف المزمن (الهيموفيليا).





الصحة: إلغاء التسجيل المسبق لحجز لقاح كورونا قريبا



أكدت وزارة الصحة والسكان أنها أوشكت علي الانتهاء من قوائم انتظار لقاحات كورونا، مؤكدة أن التطعيم حتمى وإلزامي لمن هم فوق سن 18 عاما لتقليص انتشار الفيروس بالإضافة إلي حماية المواطنين من مضاعفات المرض التى قد تؤدى للوفاة.





الرئيس السيسي: علينا إعلاء قيم التعاون والمشاركة خلال إدارة ملف المياه



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولى لمواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه، داعيا إلى الانخراط على نحو بناء في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه من خلال الجوانب السياسية والاقتصادية.





الرئيس السيسي: إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة تحد يمس أمن وسلامة الدول



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إنه يسعدنى الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه من على ضفاف نهر النيل، مضيفا: "نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادى النيل والتى أسهمت ولا تزال بدور رئيسى في صياغة التراث الإنسانى وصناعة الفكر البشرى على مر العصور".





الجيزة تحظر سير التوك توك بمحور أنور السادات بعد غلق شارع الهرم.. صور



شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لتنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية والواقع بأحياء العمرانية والطالبية والهرم وذلك في إطار تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد.





هيئة الشراء الموحد تعلن استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح جونسون غدا



أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه من المقرر وصول الدفعة الثالثه بواقع 1.058.000 جرعة من لقاح جونسون اند جونسون صباح غد الاثنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و توفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.





ممثل منظمة الأغدية بالشرق الأوسط: مصر نفذت مشروعات كبيرة للحفاظ على المياه



قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة المصرية تضع الملف المائى على رأس جدول الأعمال على المستوى الإقليمي والدولي، مشددا على أن ندرة المياه في المنطقة العربية تمثل تحديا كبيرا ولا يتوقف الأمر على الشرب والرى فقط، ولها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الغذائى والتنمية المستدامة.





وزير الرى: المياه إرث مشترك للإنسانية وأهم حق من حقوق الإنسان



قال الدكتور محمد عبدالعطي وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تستخدم التكنولجيا كركن أساسى لرفع كفاءة استخدام المياه، وذلك من خلال الرصد والتنبؤ بالسيول والأمطار، كاشفا عن توزيع التنبؤ بالأمطار مرتين فى الأسبوع لنحو 8 دول شقيقة.





وزير الرى خلال أسبوع القاهرة للمياه: نعانى عجزا مائيا 90% من الموارد المتجددة



رحب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بالمشاركين في حفل افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان سيكون متواجدا فى الافتتاح ورغبته فى المشاركة فى الافتتاح، ولكن ارتبط بموعد مسبق منعه من الحضور.





وزير الإنتاج الحربى يتفقد منتجات الوزارة المشاركة فى معرض EDEX 2021



قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة بتفقد معروضات "الإنتاج الحربى" من الأسلحة والمعدات والذخائر، والتى سيتم المشاركة بها فى معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021"، وجاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة.





الصحة: إغلاق 59 مركزا مخالفا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات خلال شهر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من 1 حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.





رئيس أوغندا يعلن تفاصيل العمل الإرهابى فى كواتا.. ويتعهد بملاحقة مرتكبيه



أعلن الرئيس الأوغندى يورى موسفينى، مقتل شخص وجرح 5 آخرين فى انفجار بمنطقة كواتا، كومامبوجا.