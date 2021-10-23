CDC يوافق على جرعات معززة من لقاحى موديرنا وجونسون ويوصى بالخلط بين التطعيمات

كتبت فاطمة خليل

وافق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" على الجرعات المعززة للقاح فيروس كورونا من شركتى موديرنا وجونسون، ما يسمح لملايين الأمريكيين بالبدء في الحصول على جرعات معززة، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض أيضًا باتباع نهج الخلط والمطابقة في الجرعات المعززة، حيث إن الأشخاص المؤهلين يمكنهم اختيار اللقاح الذي يرغبون فيه كمعزز للجرعات الأولية.





وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "بالنسبة للأفراد الذين تلقوا لقاح فايزر أو موديرنا، فإن المجموعات التالية مؤهلة للحصول على جرعة معززة في عمر 6 أشهر أو أكثر بعد السلسلة الأولية"، وهذا يشمل الفئات التالية:

• الأشخاص بعمر 65 سنة وما فوق

• الأشخاص فى عمر 18 سنة فما فوق من الذين يعيشون في أماكن رعاية طويلة الأمد

• فوق سن 18 من الذين يعانون من حالات طبية أساسية

• فوق سن 18 ممن يعملون أو يعيشون في أماكن شديدة الخطورة

وأضافت: "بالنسبة لما يقرب من 15 مليون شخص حصلوا على لقاح جونسون ، يوصى أيضًا بالحقن المنشطة لمن هم في سن 18 عامًا أو أكبر والذين تم تطعيمهم قبل شهرين أو أكثر".

وأوضحت الدكتورة روشيل والينسكي، "هذه التوصيات هي مثال آخر على التزامنا الأساسي بحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كورونا".

وأكدت "تُظهر الأدلة أن جميع لقاحات كورونا الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة آمنة - كما يتضح من أكثر من 400 مليون جرعة لقاح، وجميعها فعالة للغاية في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ودخول المستشفى والوفاة، حتى في خضم متغير دلتا المنتشر على نطاق واسع".

وقد صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قبل ساعات قليلة فقط على قبول تصاريح الاستخدام الطارئ لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكل لقاح - بعد مناقشة حول ما إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا التفويض الواسع من أجل موديرنا.

واتفق الأعضاء على أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح جونسون يحتاجون إلى تطعيم ثانٍ ، لأن هذا اللقاح أقل فعالية من لقاح موديرنا وفايزر في الوقاية من العدوى.

وقال مركز السيطرة على الأمراض "هناك الآن توصيات لجرعات معززة لجميع لقاحات كورونا الثلاثة المتاحة في الولايات المتحدة ويمكن للأفراد المؤهلين اختيار اللقاح الذي يتلقونه كجرعة معززة".

قد يفضل بعض الأشخاص نوع اللقاح الذي تلقوه في الأصل والبعض الآخر، قد يفضلون الحصول على معزز مختلف. تسمح توصيات مركز السيطرة على الأمراض الآن بهذا النوع من المزيج والجرعات المطابقة للجرعات المنشطة.

وأوضح مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وغيرهم أن أفضل طريقة للحد من انتشار فيروس كورونا هي تلقيح المزيد من الأشخاص في المقام الأول.