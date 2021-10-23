اليوم السابع
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السبت، 23 أكتوبر 2021 08:16 ص
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هل يجب تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟.. وما هي أضرار الإفراط فيه؟

السبت، 23 أكتوبر 2021 08:00 ص
هل يجب تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟.. وما هي أضرار الإفراط فيه؟ الشاى الأخضر
كتب مروة هريدى

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يعشق الكثير من الناس تناول الشاي الأخضر لما لديه من خصائص صحية مميزة، ويفضل البعض تناول كوب ساخن من الشاي الأخضر قبل النوم لأنه يمكن أن يساعد في استرخاء الأعصاب والحث على النوم، ولكن هل من الآمن شرب الشاي الأخضر كل يوم قبل النوم وهل يساعد بالفعل؟، هو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "Healthline".

 

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لماذا يجب أن تشرب الشاي الأخضر؟
 

الشاي الأخضر مليء بالعناصر المفيدة مثل مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في استرخاء الأعصاب، وتعزز وظائف المخ، وتقلل من تلف الخلايا الناجم عن وجود الجذور الحرة.

 

الشاى الاخضر
الشاى الاخضر

 

ماذا عن مركب الكاتيكين في الشاي الأخضر؟
 

يشتمل وجود مركب يسمى الكاتيكين في الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة مثل إيبيجالوكاتشين جالاتي (EGCGC) ويبيجالوكاتشين (EGC)، علاوة على ذلك، فإن وجود الثيانين، وهو حمض أميني يعمل بمثابة مرخي للأعصاب مما يحسن صحة الدماغ ويعزز الذاكرة ويقلل من التوتر ويحث على النوم.

 

اضرار الافراط بالشاى الاخضر
تناول الشاى الاخضر قبل النوم

 

هل من الآمن شرب الشاي الأخضر وقت النوم؟
 

ما هو الوقت المناسب لشرب الشاي الأخضر كان سؤالا كبيرا ومحيرًا، ولكن لا توجد أدلة كثيرة تدعم الوقت المناسب لشرب الشاي الأخضر، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الكمية الضئيلة من الكافيين في الشاي الأخضر على النوم وتسبب الأرق عن طريق زيادة يقظة الدماغ، بصرف النظر عن ذلك، فإن شرب المزيد من السوائل قبل النوم يمكن أن يزيد أيضًا من الانزعاج والرحلات المتكررة إلى الحمام.

وبالتالي، من الضروري تناول الشاى الأخضر باعتدال وتقليل كمية تناوله قبل النوم مباشرة أو تناوله على الأقل قبل 2-3 ساعات قبل وقت النوم.

 

فوائد تناول الشاى الاخضر
أضرار الإفراط بتناول الشاى الاخضر

 

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن تتناولها؟
 

وفقًا للخبراء، فإن شرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يكون كافيًا لجني الفوائد، ولكن الإفراط في شربه يمكن أن يسبب أيضًا بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والأرق وفقر الدم على سبيل المثال لا الحصر.

 


الشاي الاخضر

فوائد الشاي الاخضر

الشاي الاخضر قبل النوم

اضرار الافراط في الشاي الاخضر

الارق

الكمية الموصى بها من الشاي الاخضر

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