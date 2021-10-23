اليوم السابع
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مصرع ربة منزل اختل توازنها وسقطت من شرفة مسكنها أثناء نشر الغسيل بشبرا الخيمة

السبت، 23 أكتوبر 2021 10:05 م
مصرع ربة منزل اختل توازنها وسقطت من شرفة مسكنها أثناء نشر الغسيل بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإصابتها بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل مقيمة دائرة المركز، مصابة بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم إثر سقوط من علو.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "رشا م ج"، 38 سنة، ربة منزل، مقيمة منطقة بيجام دائرة القسم، إثر إصابتها بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم، وذلك حال قيامها بنشر بعض الملابس بشرفة مسكنها بالطابق السادس، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع مما أدى إلى وفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابتها بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.


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