مجلس الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات ‏بركان "لابالما" السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر ‏مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان ‏‏"لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من ‏الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.‏

وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة ‏العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ‏ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة ‏فى جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق ‏متخصصة. ‏