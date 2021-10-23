اليوم السابع
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مجلس الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"‏

السبت، 23 أكتوبر 2021 06:23 م
مجلس الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"‏ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات ‏بركان "لابالما" السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر ‏مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان ‏‏"لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من ‏الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.‏

وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة ‏العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ‏ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة ‏فى جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق ‏متخصصة. ‏

 
نفى مركز الوزراء

 


بركان لابالما

مجلس الوزراء

وزارة البيئة

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