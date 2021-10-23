متي يطلب الطبيب اختبار الكرياتينين؟.. وما هي شروطه؟

فاطمة ياسر

الكرياتينين (Creatinine) عبارة عن منتج كيميائي ثانوي، يتم انتاجه عن طريق عملية الأيض في العضلات، كما أن كمية قليلة منه يتم إنتاجها بسبب تناول اللحوم، تحليل الكرياتينين يعد من اختبارات الدم الذي يقوم بتوضيح نسبة نقله عبر مجرى الدم إلى الكلى والتخلص منه في البول، ومن خلال هذا التحليل يتضح لنا صحة الكلي.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " medicinene" سنتعرف علي طبيعة هذا التحليل نسبة الكرياتينين، وذلك تبعا لسلسة أطمن علي نفسك التي يقدمها اليوم السابع لقرائه.

لماذا يتم فحص مستويات الكرياتينين في الدم؟



تحافظ الكلى على مستوى الكرياتينين في الدم بالمعدل الطبيعي وعند التعرض لارتفاع مستوى الكرياتينين يعني وجود مشكلة ما في الكلي، يجب البحث عنها.

فعند تعرض الكلي لضعف لأي سبب من الأسباب ، يرتفع مستوى الكرياتينين في الدم، ويعد تحذيرا إلي وجود مشكلة أو خلل أو فشل في الكلي، ولهذا السبب تقوم اختبارات الدم القياسية بشكل روتيني بفحص كمية الكرياتينين في الدم.

ويمكن قياس وظيفة الكلى عن طريق حساب كمية الكرياتينين التي يتم تطهيرها من الجسم عن طريق الكلى، ويطلق علي هذا تصفية الكرياتينين ويقوم بتقدير معدل الترشيح عن طريق الكلي، و يمكن قياس تصفية الكرياتينين بطريقتين، وهما:

- يمكن حسابه باستخدام معادلة تستخدم مستوى الكرياتينين في الدم ووزن المريض وعمره.

-يمكن قياس تصفية الكرياتينين بشكل مباشر عن طريق جمع عينة بول على مدار 24 ساعة ثم سحب عينة دم، و يتم تحديد ومقارنة مستويات الكرياتينين في كل من الدم والبول.