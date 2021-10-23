متى يحتاج طفلك لعملية استئصال اللوزتين؟.. وكيفية الاستعداد للجراحة

كتبت نهير عبد النبى

يتعرض الأطفال دائملا لالتهاب اللوزتين وهو ما يستعدى علاج لفترة طويلة، وقد يتطلب الأمر إجراء عملية لاستئصال اللوزتين وهما يقعان فى الجزء الخلفى من الحلق.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فكان استئصال اللوزتين إجراءً شائعًا لعلاج العدوى والالتهاب في اللوزتين ، وعادة ما يتم إجراء استئصال اللوزتين لعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم ولكنه لا يزال يوصي به كعلاج في حال حدوث التهاب اللوزتين بشكل متكرر أو عدم جدوى علاجات التهاب اللوزتين الأخرى.

لماذا يتم إجراء ذلك



يستخدم إجراء استئصال اللوزتين لعلاج:

- التهاب اللوزتين المتكرر أو المزمن أو الشديد.

- مضاعفات تضخم اللوزتين.

- نزيف اللوزتين.

- أمراض أخرى نادرة تصيب اللوزتين.

- التهاب اللوزتين.

اللوزتان هما خط الدفاع الأول لجهاز المناعة ضد البكتيريا والفيروسات التي تدخل الفم، وقد تجعل هذه الوظيفة اللوزتين تحديدًا عرضة للعدوى والالتهابات، ومع ذلك فإن وظيفة الجهاز المناعي في اللوزتين تتراجع بعد سن البلوغ، وهو عامل قد يكون مسؤولاً عن الحالات النادرة لالتهاب اللوزتين لدى البالغين.

قد يوصى بإجراء عملية استئصال اللوزتين لمنع نوبات التهاب اللوزتين المتكررة، ويعرف التهاب اللوزتين المتكرر عمومًا بحدوثه على هذا النحو:

- ما لا يقل عن سبع مرات إصابة خلال العام السابق.

- ما لا يقل عن خمس مرات إصابة سنويًا خلال العامين الماضيين.

- ما لا يقل عن ثلاث مرات إصابة سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

يوصى بإجراء الجراحة أيضًا في الحالات التالية:



إذا لم تتحسن العدوى البكتيرية التي تسبب التهاب اللوزتين مع العلاج بالمضادات الحيوية

إذا لم تتحسن العدوى التي تؤدي إلى تجمع الصديد خلف اللوزتين (خراج باللوزتين) باستخدام الأدوية أو إجراءات تصريف الصديد.

كيف تستعد لاجراء عملية ستئصال اللوزتين



ستتلقى تعليمات من المستشفى حول كيفية الاستعداد أنت أو طفلك لعملية استئصال اللوزتين.

وتتضمن المعلومات التي من المحتمل أن يطلب منك تقديمها:

-كل الأدوية التي يتم تناولها بانتظام، بما في ذلك الأدوية والمكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية.

-التاريخ الشخصي أو العائلي للآثار السلبية تجاه التخدير.

-التاريخ الشخصي أو العائلي لاضطرابات النزيف.

-الحساسية المعروفة أو التفاعلات السلبية الأخرى تجاه بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية.

وتشتمل تعليمات الاستعداد على ما يلي:



قد يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول بعض الأدوية أو تغيير جرعات الأدوية قبل عدة أيام من الجراحة.

-لا تتناول أي شيء بعد منتصف الليل قبل الموعد المحدد لجراحة، من المفترض أن يمنحك الجراح تعليمات بشأن تناول الطعام وشرب السوائل قبل الحضور إلى المستشفى.

-رتب مسبقًا لكيفية العودة إلى منزلك.

-خطط لوقت التعافي، والذي يستغرق من 10 أيام إلى أسبوعين أو أكثر وقد يحتاج البالغون إلى وقت أطول للتعافي مقارنةً بالأطفال.