ما هي مدة ظهور الأعراض عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا؟

كتبت فاطمة خليل

تتزايد حالات الإصابة بالإنفلونزا عالمياً فى الوقت الحالي، حيث تميل أعراض الإنفلونزا، التي كانت تعتبر خفيفة ويمكن تحملها إلى الاستمرار لفترة أطول، كما أنها قابلة للانتقال والعدوى أيضًا، فى هذا التقرير نتعرف على مدة إصابتك بالعدوى عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا ومتى تكون أكثر عدوى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي مدة بقاء إصابتك بالعدوى أثناء إصابتك بالأنفلونزا؟



الإنفلونزا هي عدوى تنفسية تنتشر عن طريق فيروس الانفلونزا، ويمكن أن تستمر عدوى الأنفلونزا لمدة تصل إلى أسبوع.

حتى مع الإنفلونزا، يمكن أن تكون هناك بعض الأعراض اللاحقة للفيروسات، والتي يمكن أن تستمر وتجعل الشخص يشعر وكأنه يمر بحالة طويلة من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

ما الذي يجعل حالات الإنفلونزا طويلة الأمد؟ ما هي فترة العدوى؟



مع السلالة الحالية من عدوى الأنفلونزا، فإن أحد أسباب استمرار الأعراض لفترة أطول هو نقص مخاطر التعرض للإصابة.

بينما كانت عدوى الإنفلونزا أكثر اعتدالًا في العام الماضي، كنا نتخذ أيضًا إجراءات الوقاية المناسبة الآن ، لم يقتصر تعرضنا لفيروس الأنفلونزا على الانخفاض فحسب، بل إن فترة حضانة الفيروس هي أيضًا شيء يجب أن نفكر فيه ، والذي يشير إلى الوقت بين الإصابة بالفيروس وتطور الأعراض.

بالنسبة للأنفلونزا ، يمكن أن تكون فترة الحضانة النموذجية يومين، ولكن يمكن أن تبقى لمدة تصل إلى 4 أيام أيضًا.

هناك خطر انتشار العدوى بشكل أكثر انتشارًا فى الأنفلونزا مقارنة بكورونا (نظرًا لأننا الآن أكثر حذرًا بشأن كورونا في الوقت الحالي ، وقد نتجاهل أعراض الأنفلونزا إلى نزلة برد روتينية)، فقد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر للغاية وأسهل نشر العدوى للآخرين.

وأكد الخبراء أيضًا أنه عندما يصاب الشخص بالأنفلونزا، فإنه يكون أكثر عدوى في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، عندما يكون هناك احتمال أكبر للإصابة بأعراض مثل السعال والعطس، مما قد يؤدي إلى إطلاق قطرات من الجهاز التنفسي.

ويمكن أن يكون خطر الإصابة بالعدوى، كما هو الحال مع كورونا مرتفعًا أيضًا قبل يوم من بدء ظهور الأعراض.

كورونا والأنفلونزا.. أيهما الأكثر عدوى؟



بالنظر إلى أن فيروس كورونا والإنفلونزا هما عدوى متشابهة تظهر أعراضًا شائعة (بما في ذلك الحمى والسعال وأحيانًا البرد)، والتي تنتشر من شخص إلى آخر بطريقة مماثلة ، أي من خلال إطلاق قطرات تنفسية في الهواء، ولمس الأسطح الملوثة، اعتبر الخبراء أن كلا النوعين من العدوى الفيروسية يمكن أن تكون معدية بنفس القدر.

ومع ذلك، يعد كورونا في الوقت الحالي تهديدًا أكثر خطورة نظرًا لارتفاع معدل انتقاله، ويمكن أن ينتشر إلى أشخاص آخرين حتى في مرحلة ما قبل الأعراض.

بينما يمكن أن تنتشر الأنفلونزا، فإن الخطر أقل قليلاً ، ويقل احتمال تأثيره على شخص ما في الوقت الحالي، إذا حصل على لقاح الإنفلونزا.

هل يجب ارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل عند الإصابة بالأنفلونزا؟



حتى مع الإنفلونزا، نظرًا لخطر انتشار الرذاذ التنفسي وانتشار الأعراض، يُنصح دائمًا بالبقاء في المنزل حتى الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض في الاستقرار (5-7 أيام بعد الإصابة بالفيروس).

يمكن اعتبار انخفاض الحمى ، بدون أدوية ، علامة على أنه يمكنك البقاء مع أشخاص آخرين.

ورغم أن الأنفلونزا تتطلب الراحة الكافية والتعافي، يمكن للفرد استخدام الأقنعة للحد من انتشار الرذاذ التنفسي للأشخاص من حولك، الذين قد يكونون في خطر.