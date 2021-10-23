فوائد تناول ماء الليمون المغلي.. يُحسن صحة الجلد ويعزز المناعة وفقدان الوزن

كتبت مروة هريدى

يعتبر ماء الليمون المنعش أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم لأسباب عديدة، إنه ليس فقط لذيذًا ومرطبًا ولكنه مفيد أيضًا لصحتك، وقد أصبح شرب ماء الليمون للأغراض الصحية أمرًا شائعًا في العقود القليلة الماضية، ويمكنك تحضير كوب بسيط من ماء الليمون بأكثر من عشر طرق مختلفة، من بينها ماء الليمون المغلي، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

المحتوى الغذائي لماء الليمون



يعتبر الليمون، مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالفلافونويد، وهو مركب له خصائص قوية في مكافحة الأمراض، كما أنه مشروب منخفض الدهون والكربوهيدرات والسكر، ولكنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين ب.



فوائد ماء الليمون المغلى

تختلف القيمة الغذائية لكل كوب من ماء الليمون حسب كمية عصير الليمون التي يتم عصرها فيه والمكونات الأخرى المضافة إليه.



ماء الليمون المغلى

فيما يلى.. بعض الفوائد الصحية لتناول عصير الليمون المغلى:



تحسين صحة الجلد

يعد عصير الليمون المغلى مصدر غني بفيتامين C، أحد مضادات الأكسدة القوية، ويمكن لماء الليمون أن يحمي بشرتك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، كما يمكن أن يقلل من علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة ويقلل من ظهور حب الشباب.

يمكن أن يساعد تناول فيتامين سي أيضًا على التئام الجروح بشكل أسرع وتقليل الندبة، حيث يساعد تناول هذا المشروب يوميًا بشرتك لتبدو نضرة ولامعة.



الليمون لصحة البشرة

يخفض ضغط الدم



يحتوي مشروب الليمون على العديد من المعادن التي قد تكون مفيدة في خفض ضغط الدم، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم كلاهما يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاعه.



الليمون يخفض ضغط الدم

يقوي المناعة

يحتوي فيتامين سي أيضًا على خصائص تقوي المناعة، وقد يساعد تناول هذا المشروب يوميًا في الحماية من اضطرابات الجهاز التنفسي، حيث أن تعزيز المناعة هو أبسط شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك والحفاظ على مستوى لياقتك.



الليمون يعزز المناعة

يحسن الهضم



إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون في كثير من الأحيان من مشكلة الإمساك أو الانتفاخ أو الحرقة، فإن تناول كوب من ماء الليمون بعد الأكل يمكن أن يساعدك في التخلص من كل هذه المشاكل، بجانب تعزيز عملية التمثيل الغذائي بما يفيد خطة إنقاص الوزن.