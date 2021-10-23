رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

ووجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع تصور ‏واضح له في القريب العاجل.‏

وشارك في المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر في ‏تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.‏

كما حضر المباحثات من الجانب الألباني وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا في القاهرة، ‏وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا. ‏





رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)







رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (23)



