اليوم السابع
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رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور

السبت، 23 أكتوبر 2021 03:40 م
رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الألباني "إيدي راما"
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏
 
ووجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع تصور ‏واضح له في القريب العاجل.‏
 
وشارك في المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر في ‏تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.‏
 
كما حضر المباحثات من الجانب الألباني وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا في القاهرة، ‏وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا. ‏

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (23)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (23)


 


مصر وألبانيا

رئيس الوزراء

جلسة مباحثات

مصطفى مدبولى

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