رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
ووجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع تصور واضح له في القريب العاجل.
وشارك في المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر في تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.
كما حضر المباحثات من الجانب الألباني وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا في القاهرة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (23)
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