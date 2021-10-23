رئيس الوزراء يستقبل نظيره الألبانى بمطار القاهرة..صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولى، "إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيري الداخلية، والثقافة، وعددا من المسئولين.

ويتضمن جدول الزيارة عقد لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء ونظيره الألباني، وجلسة مباحثات موسعة؛ لبحث مجالات التعاون وسُبل تعزيزها، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في المجالات الثقافية.

كما ستتضمن الزيارة، جولة لرئيس الوزراء الألبانى، فى أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.





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