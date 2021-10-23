رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يشهدان التوقيع على 3 وثائق للتعاون ‏

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون، قام بتوقيعها كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، و"إيلفا مارجاريتي"، وزيرة الثقافة الألبانية، وتضمنت هذه الوثائق: "البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، ومتحف التاريخ الوطني بجمهورية ألبانيا".
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