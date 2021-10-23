اليوم السابع
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رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يشهدان التوقيع على 3 وثائق للتعاون ‏

السبت، 23 أكتوبر 2021 03:42 م
رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يشهدان التوقيع على 3 وثائق للتعاون ‏ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏
 
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا التوقيع ‏على ثلاث وثائق للتعاون، قام بتوقيعها كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، و"إيلفا ‏مارجاريتي"، وزيرة الثقافة الألبانية، وتضمنت هذه الوثائق: "البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الثقافة ‏المصرية ووزارة الثقافة الألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة ‏الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، ومتحف التاريخ ‏الوطني بجمهورية ألبانيا".‏
 
 

مصر وألبانيا

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

العلاقات المصرية الالبانية

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