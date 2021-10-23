رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يشهدان التوقيع على 3 وثائق للتعاون ‏

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا التوقيع ‏على ثلاث وثائق للتعاون، قام بتوقيعها كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، و"إيلفا ‏مارجاريتي"، وزيرة الثقافة الألبانية، وتضمنت هذه الوثائق: "البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الثقافة ‏المصرية ووزارة الثقافة الألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة ‏الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، ومتحف التاريخ ‏الوطني بجمهورية ألبانيا".‏