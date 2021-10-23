رئيس الوزراء ونظيره الألبانى يترأسان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون بين البلدين

كتبت هند مختار ‏

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر ‏مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

وشارك في المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر في ‏تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.‏

كما حضر المباحثات من الجانب الألباني وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا في القاهرة، ‏وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا. ‏

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والعلاقات الممتدة مع ‏جمهورية ألبانيا، معرباً عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو مزيد من علاقات التعاون بين ‏البلدين، وأن يمثل الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المُزمع عقده ‏بالعاصمة الألبانية تيرانا خلال شهر نوفمبر 2021، إطاراً داعماً لتلك العلاقات، وأن يخرج بخطة عمل ‏واضحة لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.‏

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تمتلكه مصر من خبرات في عدد من المجالات، في مقدمتها البنية الأساسية، ‏والطاقة، والنقل، والكهرباء، والغاز الطبيعي، مستعرضاً في هذا الصدد خطة مصر خلال السنوات الماضية، ‏وما أنجزته في مجال البنية الأساسية، وما تشهده من تطورات في المجال العمرانيّ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ‏في إطار جهود القيادة السياسية للنهوض بجودة حياة المواطن المصري، التي تعد أولوية قصوى في المرحلة ‏الراهنة.‏

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن تثمر جهود البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ‏والاستثمارية عن إنشاء مجلس أعمال مصري- ألباني مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد ‏غرف التجارة والصناعة الألباني.‏

وأكد رئيس الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع الشركات المصرية والألبانية على المشاركة في المعارض ‏التجارية التي تُقام في البلدين، والتي من شأنها تعريف المستثمرين ورجال الأعمال لدى الطرفين بالفرص ‏التجارية والاستثمارية.‏

من جانبه، أعرب "إيدي راما"، رئيس وزراء ألبانيا، عن عميق شكره على حُسن الاستضافة، مشيداً باللقاء ‏المتميز والمطول الذي شرُف خلاله بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، ‏مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، ولاسيما أن لدى البلدين العديد من ‏القواسم المشتركة في مقدمتها التاريخ والثقافة. ‏

ولفت رئيس وزراء ألبانيا إلى ضرورة العمل على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال ‏وضع أهداف وخطط واضحة لتنميته وفقاً لأسس منهجية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في عدد من ‏المجالات، وتتضمن الزراعة، والثروة الحيوانية، والمياه، والثقافة، والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى.‏

وفي السياق ذاته، أعرب "إيدي راما" عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا، لافتاً إلى ‏النجاحات التي شهدتها شركات خطوط الطيران الجوية في السوق الألباني، وعن تطلعه كذلك للاستفادة من ‏الخبرة المصرية في تنظيم المعارض، واستضافة الفعاليات الثقافية، ومشاركة مصر في المعارض التي تنظم ‏بألبانيا، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية في مجال تطوير التعليم.‏

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بتعزيز التعاون مع الجانب الألباني في مجال التعليم، لافتاً إلى ‏إمكانية وضع إطار وبرنامج عمل واضح له خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة، مضيفاً، في هذا ‏الصدد، أن الحكومة عملت على إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم، ليس فقط في المناهج العلمية، لكن ‏أيضاً في ترسيخ مبادئ المواطنة، والتسامح، والتعايش، وقبول الآخر، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا إلى ‏مجال التعليم؛ للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في هذا المجال الحيوي.‏

كما وجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع ‏تصور واضح له في القريب العاجل.‏

وفي ختام المباحثات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"إيدي راما"، رئيس وزراء ‏جمهورية ألبانيا التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون، قام بتوقيعها كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة ‏الثقافة المصرية، و"إيلفا مارجاريتي"، وزيرة الثقافة الألبانية، وتضمنت هذه الوثائق: "البرنامج التنفيذي ‏للتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة ‏للكتاب ووزارة الثقافة الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار ‏بمصر، ومتحف التاريخ الوطني بجمهورية ألبانيا".‏