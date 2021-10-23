حبس مزارع بتهمة التنقيب عن الآثار فى أشمون بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أمرت النيابة العامة بأشمون فى محافظة المنوفية، بحبس مزارع على ذمة التحريات، لانهيار بئر داخل منزله، أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله.

وكان فلاح بإحدى قرى مركز أشمون فى محافظة المنوفية، قد حرر بلاغا بانهيار حفرة داخل منزله، أثناء التنقيب عن الآثار، ووجود 3 عمال بداخلها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتلقى بلاغا من فلاح يدعى م.ا من انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار فى إحدى قرى مركز أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

ونفى مصدر أمنى ما تم تداوله، عن العثور على 3 جثث للعمال، موضحا أن العمال مفقودين حتى الآن، ولم يتم التأكد من رواية صاحب المنزل بخصوص وفاتهم، مضيفا أن الواقعة تنقيب عن الآثار على عمق كبير جدا وتم الوصول إلى بئر مياه، وجرى وضع المنزل تحت حراسة قوات الشرطة، مشددا على أنه لم يتم استخراج أى جثامين حتى الآن ولم يتم التأكد من رواية صاحب المنزل بوجود أشخاص بالأسفل .