حبس عاطل بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بإجراء عمليات شرائية وهمية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات فى النزهة، بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية، تم الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة.

ووردت لعدة بنوك عاملة بالسوق المصرى إخطارات سرقة رصيد بطاقات ائتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد ، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر .

تشكل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية باسم شركته التى أنشأها استكمالاً للشكل الاحتيالى والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الاتفاق مع بعض سارقى البطاقات الائتمانية "الهاكرز" من خارج البلاد للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية ، واستخدم تلك البيانات فى إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بشركته المشار إليها ، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكترونى المختلفة.

وكان المتهم يقوم بسحب المبالغ واقتسامها مع سارقى البطاقات الائتمانية من خارج البلاد "الهاكرز" بالاتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم ويتم إرسال باقى المبالغ المستولى عليها إلى سارقى البطاقات الائتمائية عن طريق محافظ إلكترونية يتم إنشاؤها من قبلهم لتلقى تلك المبالغ ، وبتكثيف التحريات تبين تمكن المتهم خلال الـــ 3 أشهر الماضية من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد ، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكترونى بمبالغ مالية بقيمة (3) مليون جنيه ، تفُيد قيام أصحاب تلك البطاقات بشراء برامج حاسب آلى وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور ، وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى كالتالى:

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور ، وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى كالتالى:

تطبيق موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين

مواقع ومجموعات هاكرز عالمية يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى التى تم الإستيلاء عليها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة – كمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

محادثات بين المتهم وآخرين من دول أجنبية تفيد قيامه بشراء بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المسروقة

بوابات دفع إلكترونى منسوبة لعدة شركات

تطبيق لمحفظة مالية إلكترونية المستخدمة فى إجراء تحويلات مالية للعملات الإفتراضية "بيتكوين" بين المتهم وشركائه بالخارج

كمية من الفواتير الشرائية "المزورة" منسوبة إلى إحدى الشركات الطبية تفيد قيام أصحاب البطاقات المستولى عليها فى الحصول على خدمات طبية من شركته

وبمراجعة البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكترونى المتعاقدة مع المتهم، تبين ورود إعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية تمت على الموقع الإلكترونى الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكترونى، كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكترونى بقيام المتهم فى خلال 3 أيام بإجراء (18) عملية شرائية "أون لاين" بموجب بطاقات أجنبية مسروقة وإستيلائه على مبالغ مالية بقيمة (500) ألف جنيه مصرى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانوني.