تفاصيل انطلاق الدورة الـ 21 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تستضيف محافظة الإسماعيلية، مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية في دورته الـ 21، بمشاركة 9 فرق مصرية بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق أجنبية وعربية، خلال الفترة من من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى.

وأعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، انطلاق الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يوم الإثنين المقبل، بمشاركة 9 فرق مصرية و8 فرق أجنبية وعربية، حيث سيتم تكريم عدد من رموز الفن الشعبى رفيعة المستوى خلال حفل الافتتاح والذى سيقام بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يسبق حفل الافتتاح إقامة ديفيلية للفرق المشاركة بعد غد الأحد، بشارع محمد على يبدأ الساعة الرابعة مساءً، وتقدم الفرق المشاركة عروضها على مسارح المدينة فى حديقة الشيخ زايد ونادى الفيروز ونادى الدنفاة وخارج المدينة فى فايد والتل الكبير والقنطرة غرب ولمدة 4 أيام، على أن تبدأ العروض فى الساعة 7 مساءً ويقام حفل الختام يوم السبت الموافق 30 أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار تنظيم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لعدد من المهرجانات الدولية من خلال قطاعاتها، وبرعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 21 خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.