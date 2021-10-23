تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 3ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالمطاعم

كتب: أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، وأبرزها تأسيس المطاعم والكافيتريات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وقال أحد الضحايا، إن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وإنه اتفق معه على إعطائه 60 ألف جنيه، كسهم فى أحد مشروعاته، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، و امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو (3 ملايين) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.