اليوم السابع
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تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة قتل أطفالهما فى المرج لـ26 ديسمبر

السبت، 23 أكتوبر 2021 03:41 م
تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة قتل أطفالهما فى المرج لـ26 ديسمبر محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة عامل وربة منزل "زوجته"، بتهمة إجبار الزوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج"، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

تم ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.


مذبحة المرج

تأجيل القضية

قتل أطفالهما

قسم المرج

اخبار الحوادث

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