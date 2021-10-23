النيابة تأمر بتشريح جثة عنصر إجرامى قتل فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، والذى لقى مصرعه بالجيزة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة التى كانت بحوزة المتهمين وكمية من الأسلحة وعرضهم على المعامل المختصة لفحصهم.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين، للتحقيق معهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل )، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة).

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلوجرامات من مخدر الهيروين –مبلغ مالى – 13 هاتف محمول - 6 ميزان حساس)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.