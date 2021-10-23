اليوم السابع
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القبض على 442 عنصرا شديد الخطورة وتحريز 807 قطع أسلحة نارية.. فيديو

السبت، 23 أكتوبر 2021 05:12 م
القبض على 442 عنصرا شديد الخطورة وتحريز 807 قطع أسلحة نارية.. فيديو حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث نجحت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، في ضبط (442) عنصرا إجراميا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية -  كفر الشيخ – السويسسوهاج – الشرقية – المنيا – البحر الأحمر -  قنا - الأقصر – دمياط- المنوفية -الإسماعيلية - بورسعيد) ، وبحوزتهم (255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة- مخدرات – شروع فى قتل، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في  ضبط (807) قطع أسلحة نارية، أبرزها (جرينوف  – 2 رشاش – 80 بندقية آلية117 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 77 مسدس – 530 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1146 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلها (5 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

 


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