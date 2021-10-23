اليوم السابع
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القبض على المتهم بالاعتداء على سائق توك توك للخلاف على أولوية المرور فى الجيزة

السبت، 23 أكتوبر 2021 11:46 م
القبض على المتهم بالاعتداء على سائق توك توك للخلاف على أولوية المرور فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق توك توك، لاتهامه بالاعتداء بسلاح أبيض على آخر، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك بجرح طعنى نتيجة تعرضه لاعتداء.

كشفت تحريات رجال المباحث أن سائق توك توك وراء الاعتداء على المجنى عليه، حيث طعنه بسلاح أبيض بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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