اليوم السابع
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العثور على شابين مقتولين فى ظروف غامضة خلف محكمة دكرنس بالدقهلية

السبت، 23 أكتوبر 2021 03:26 م
العثور على شابين مقتولين فى ظروف غامضة خلف محكمة دكرنس بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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عثر أهالى مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، على جثتى شابين مقتولين خلف محكمة دكرنس، نتيجة الإصابة بعدة طعنات، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثتين لشابين خلف محكمة دكرنس.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على شابين مقتولين، نتيجة عدة طعنات متفرقة بالجسد، وبالفحص تبين أنهم من محافظة الشرقية.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأول 24 سنة، والثانى نجل عمه 23 سنة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى دكرنس العام، وجارى عمل التحريات لمعرفة أسباب الحادث، وأسباب تواجدهما فى هذا المكان، والكشف عن مرتكبى الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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