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الصحة: خطة للتوسع فى مراكز لقاحات كورونا لتغطية كافة المواطنين

السبت، 23 أكتوبر 2021 12:00 ص
الصحة: خطة للتوسع فى مراكز لقاحات كورونا لتغطية كافة المواطنين الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن المناعة تحتاج إلي لقاح فيروس كورونا ليقويها وتقليل إمكانية الاصابة بالعدوى ، وطالبت الوزارة المواطنين بالتسجيل علي الموقع الإلكترونى للحصول على اللقاح.
 
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لقاحات كورونا متوفرة فى مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع فى مراكز اللقاحات بالجمهورية، مضيفا أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعى للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس.
 
وأشار إلى أنه سيتم دفع رسوم 1000 جنيه كرسوم استخراج شهادات كيو ار كود للمسافرين للسياحة.
 
ومن جانبه قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الحصول على لقاح كورونا لا يغنى عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لأقصى درجة، قائلا: "مش معنى أن أخذت اللقاح إنى أنا محمى لا أنا محمى من الأعراض الشديدة لكورونا". 
 
وأضاف الدكتور حسام حسنى، أن لقاحات كورونا تحمى 95% من مصابى كورونا من الوفيات لكن اللقاحات لا تحمى من الاصابة بكورونا و95 % من الحالات التى تدخل المستشفيات مصابة بكورونا بسيطة بعد الحصول على اللقاح.
 
 

لقاحات كورونا

مراكز الحصول على لقاح كورونا

مراكز لقاحات كورونا

لقاحات فيروس كورونا

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