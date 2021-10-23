اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بمنطقة بياض العرب الصناعية في بنى سويف

السبت، 23 أكتوبر 2021 08:59 م
السيطرة على حريق محدود بمنطقة بياض العرب الصناعية في بنى سويف مطافى - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، في السيطرة على حريق محدود بمنطقة بياض العرب الصناعية، دون خسائر في الأرواح.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود في الطابق الثاني بمصنع ولاعات بمنطقة بياض العرب الصناعية.
 
 
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ولم يتم نقل أى حالات إلى المستشفيات.
 
 

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