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الرئيس السيسى يوجه بالتعامل بحسم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

السبت، 23 أكتوبر 2021 05:40 م
الرئيس السيسى يوجه بالتعامل بحسم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدي وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات، حيث استعرض وزير الزراعة جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لوقف هذه التعديات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن نشاط شركة النصر للكيماويات.
 
لقاء الرئيس
لقاء الرئيس

السيسى

الرئيس السيسى

التعدى على الاراضى

الاراضى الزراعيه

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