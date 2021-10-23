التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثتين فى دكرنس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كشفت تحريات مباحث الدقهلية بأن الشابين الذين عثر عليهما مقتولين خلق محكمة دكرنس، مقيمين بناحية قرية البحاروة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، كما كشفت عمليات البحث أن المجنى عليهما كان آخر ظهور لهما بأحد العزاءات بمحافظة الشرقية ليلة أمس، واختلفا عقب ذلك.

فيما أشار بعض شهود العيان إلى أنهم شهدوا سيارة ميكروباص بالمنطقة، وهناك سموم كبيرة بقيامهم بإلقاء الإثنين فى تلك المنطقة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، فيما أشارت عمليات الفحص إلى أن الأول يبلغ من العمر 35 سنة، والثاني 24 سنة، وهم أولاد عمومة، وقد عثر على جثة الأخير بعيد بمسافة ما يقرب من 7 أو 8 أمتار، مما يشير إلى أنه لفظ أنفاسه بعد فترة عن الأول، وحاول البحث عن أحد لإنقاذه ولكنه لم يتمكن من ذلك، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على شابين مقتولين، نتيجة عدة طعنات متفرقة بالجسد، وبالفحص تبين أنهم من محافظة الشرقية.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأول 24 سنة، والثانى نجل عمه 23 سنة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى دكرنس العام، وجارى عمل التحريات لمعرفة أسباب الحادث، وأسباب تواجدهما فى هذا المكان، والكشف عن مرتكبى الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقاتعثر أهالى مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، على جثتى شابين مقتولين خلف محكمة دكرنس، نتيجة الإصابة بعدة طعنات، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثتين لشابين خلف محكمة دكرنس.