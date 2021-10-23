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استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح جونسون الاثنين المقبل

السبت، 23 أكتوبر 2021 07:00 ص
استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح جونسون الاثنين المقبل لقاح جونسون
كتب وليد عبد السلام

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يستقبل مطار القاهرة الدولي، الاثنين المقبل الدفعة الثالثة بواقع 1.058.000 جرعة  من لقاح جونسون أند جونسون  ، ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الشحنة التى سيتم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سيتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ "لقاحات فيروس كورونا"، واستكمال عملية تطعيم المواطنين.
 
ولفتت، إلى أن الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، و حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.
 
وناشدت المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.
 
 
 
 

الصحة

كورونا

لقاح جونسون

لقاح كورونا

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