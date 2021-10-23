اجعل هذه الثلاث خطوات السهلة جزءا من روتينك لتعزيز مناعتك ضد فيروس كورونا

اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم منذ عام ونصف تقريبا، واضعًا الجميع فى أزمة لم يشهد العالم مثلها على مدار قرن من الزمان، مسببا حالة من القلق والتوتر، فقد أصبح من الضروري التكيف مع هذا الوضع والأخذ فى الاعتبار كافة العوامل التي تضمن صحة وسلامة الجميع لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة، حيث استنتج الباحثون زيادة في معدلات الإصابة بالعديد من فيروسات الجهاز التنفسي ومنها الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد مع ازدياد برودة الجو.

احمي نفسك وعائلتك ضد الفيروسات وعش بدون قلق أو توتر من خلال إضافة ثلاث خطوات بسيطة لروتينك اليومي:



1. احرص على غسل اليدين بصورة مستمرة: اجعل غسل اليدين عادة ممتعة لك ولعائلتك وقم بتشجيعهم للقيام بذلك بصورة مستمرة. فإنه من المؤكد أن غسل اليدين لمدة تصل إلى 20 ثانية بالماء والصابون يحميك والآخرين من مجموعة من الأمراض المعدية، من ضمنها فيروس كورونا المستجد. يمكنك مثلا غناء أو دندنة بعض الأغاني القصيرة أثناء غسل اليدين مع عائلتك لتشجيع الأطفال على وجه الخصوص على هذه العادة بشكل مستمر.

إذا تعذر غسل اليدين يمكن استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول للتأكد من نظافة يديك قبل أن تلمس وجهك أو التعامل مع الآخرين.



2. التنظيف والتعقيم المستمر: أحرص على تنظيف الأسطح المعرضة للمس بشكل يومي بما في ذلك الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف وأجهزة الريموت كنترول وغيرها علاوة على الملابس. هل تعلم أنه يمكن للملابس التقاط فيروس كورونا المستجد فى حالة ملامسة سطح ملوث بالفيروس؟

أشارت إحدى الدراسات المنشورة مؤخرا عن فيروس كورونا المستجد إلى أن الفيروس يتواجد على الملابس والأقمشة لمدة تصل إلى يومين فى درجة حرارة الغرفة، مقارنة بسبعة أيام للمواد البلاستيكية والمعادن. ويأتى الحفاظ على النظافة الشخصية والمنزلية حاليا على رأس الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها خلال هذه الأوقات الاستثنائية، وتلعب منتجات العناية بالأقمشة دوراً حيويا ومهما في تمكين المستهلكين من الحفاظ على النظافة الشخصية والحماية الصحية داخل وخارج المنزل.

وفى هذا السياق أعلنت اريال، العلامة التجارية الرائدة في مجال المنظفات، عن إطلاق أحدث الابتكارات في مجال منتجات التنظيف المضادة للفيروسات والجراثيم؛ التي تضمن التنظيف الشامل على كافة المستويات، مع إزالة البقع. حيث تتغلغل مكونات اريال الجديد بعمق بين ألياف الأقمشة لتقضي على البكتيريا والفيروسات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة بنسبة 99.9%. هذا ويتوفر منتج اريال المضاد للبكتيريا والفيروسات الجديد فى جميع محلات التجزئة والسلاسل التجارية فى مصر، بالإضافة لمنصات التسوق الإلكتروني: https://linktr.ee/ariel.egypt وهو متوفر في 3 أحجام: وهى 2 كيلوجرام، 5 كيلوجرام ، و7 كيلوجرام.



3. راقب صحتك بشكل يومي: عزز جهازك المناعي من خلال اتباع نظام غذائي غني وصحي والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة مع الانتباه إلى أية أعراض مثل الحمى والسعال وفقدان التذوق والشم أو أي أعراض أخرى لفيروس كورونا المستجد. تأكد من عزل نفسك عن الآخرين والحصول على الرعاية الطبية اللازمة إذا شعرت بأى من الأعراض.



