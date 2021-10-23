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إصابة 6 أطفال عقرهم كلب مسعور في قنا

السبت، 23 أكتوبر 2021 09:19 م
إصابة 6 أطفال عقرهم كلب مسعور في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 6 أطفال بجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، بعد أن عقرهم كلب مسعور بمركز فرشوط شمالي قنا.
 
 
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة محمود محمد محمود،  10 أعوام،  ومحمود أبو زيد عطا الله، 7 أعوام، وحسن محمود شوقي 10  أعوام، و مصطفى عادل مصطفى،  7 أعوام،  و حمد كرم حمد، 5 أعوام،  واشرف محمد، 5أعوام،  بعد أن عقرهم كلب مسعور. 
 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي،  لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين محمد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 

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