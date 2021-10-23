إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "بسيون - دسوق" فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق فى كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبى إصابة أشرف إسماعيل محمد، 35 سنة من الإسكندرية، بجرح متهتك بالوجه، ومصطفى أحمد الكومي، 29 سنة من الإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أشرف إسماعيل، 9 سنوات، بجرح طولى بالجبهة واشتباه كسر باليد اليمنى، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.