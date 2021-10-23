اليوم السابع
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إصابة شخصين بحروق في نشوب حريق منزل بكفر الشيخ

السبت، 23 أكتوبر 2021 10:09 م
إصابة شخصين بحروق في نشوب حريق منزل بكفر الشيخ مطافى - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أصيب شخصان بحروق ما بين حروق كاملة بالجسم والدرجة الثانية، لنشوب حريق بمنزل بقرية البخانيس التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الصحة بكفرالشيخ ، إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية البخانيس التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني لإخماد النيران، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة محمد عبدالواحد المزين 67 سنة حروق كاملة بالجسم ،وهيثم شحاته المزين 27 سنه حرق من الدرجة الثانية، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، ولم يتبين سبب الحريق الذي شب بالمنزل .
 
 

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