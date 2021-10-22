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مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد في البدرشين بالجيزة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 08:11 م
مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد في البدرشين بالجيزة قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه مساء اليوم الجمعة في البدرشين، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، كما أصيب شاب آخر في الحادث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به تم التوصل لهوية الضحيتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين صدمهما قطار، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين خلال عبورهما السكة الحديد، صدمهما قطار مما أسفر عن مصرع أحدهما في الحال، وإصابة آخر لقي مصرعه بعد ذلك.

تم التوصل لهوية الضحيتين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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