مراسم تأبين رسمية لـ"كولن باول" 5 نوفمبر فى كاتدرائية واشنطن الوطنية

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت الإدارة الامريكية أن مراسم تأبين كولن باول، الجنرال المتقاعد بالجيش ووزير الخارجية السابق الذى توفى يوم الاثنين ستقام يوم 5 نوفمبر فى الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، مشيرة إلى أن المقاعد محدودة للغاية، وفقا لشبكة سى ان بي سي.

توفي باول بسبب مضاعفات كورونا عن عمر يناهز 84 عامًا وقد تم تطعيمه، لكن عائلته قالت إن جهاز المناعة لديه تعرض لخطر الإصابة بالورم النخاعي المتعدد ، وهو سرطان الدم الذي كان يخضع للعلاج منه.

كان بأول أول شخص أسود يعمل كوزير للخارجية الأمريكية ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وأمضى 35 عامًا بالزي العسكري، انضم إلى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001 كوزير للخارجية وشابت فترة ولاية باول خطابه في الأمم المتحدة في فبراير 2003 الذي أشار فيه إلى معلومات خاطئة للادعاء بأن صدام حسين في العراق قد خبأ سرا أسلحة دمار شامل ومثل هذه الأسلحة لم تتواجد أبدًا ، وعلى الرغم من إزالة الزعيم العراقي ، تحولت الحرب إلى سنوات من الخسائر العسكرية والإنسانية.

كتب باول في سيرته الذاتية عام 1995 ، "رحلتى الأمريكية": "قصتى هي قصة طفل أسود ليس لديه وعد مبكر من عائلة مهاجرة ذات موارد محدودة نشأ في جنوب برونكس".

انضم إلى الجيش وفي عام 1962 كان واحدًا من أكثر من 16000 مستشارًا عسكريًا أرسلهم الرئيس جون كينيدي إلى جنوب فيتنام، وأدت سلسلة من الترقيات إلى البنتاجون والتعيين كمساعد عسكري لوزير الدفاع كاسبار واينبرجر. أصبح فيما بعد قائد الفيلق الخامس بالجيش في ألمانيا وكان مساعد الأمن القومي للرئيس رونالد ريجان.

خلال فترة ولايته كرئيس هيئة الأركان المشتركة، التي بدأت في عام 1989 ، أصبحت مقاربته للحرب تُعرف باسم مبدأ باول ، الذي نص على أن الولايات المتحدة يجب ألا ترسل قوات في صراع إلا إذا كان لديها أهداف واضحة وقابلة للتحقيق بدعم شعبي وقوة كافية واستراتيجية لإنهاء الحرب.