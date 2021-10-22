لماذا لا يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا إذا كنت مصابًا بالحمى؟

كتبت هند عادل

لقاح الأنفلونزا من أهم التطعيمات التي يجب الحصول عليها قبل قدوم موسم الشتاء، ويساعد في الوقاية من خطر الإصابة بعدوى الأنفلونزا الموسمية، وكذلك يقلل خطر الإصابة بمضاعفات شديدة، ويمكنك الحصول على لقاح الأنفلونزا مع نزلة برد طالما لم تكن لديك حمى تزيد عن 99.5 درجة فهرنهايت، ولكن يجب أيضًا ألا تحصل على لقاح الإنفلونزا إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس.

ووفقا لتقرير لموقع insider وعلى الرغم من أن أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا هي الحصول على لقاح الانفلونزا، يجب أن تنتظر تلقي التطعيم إذا كانت لديك أعراض شديدة لمرض آخر.

هل يمكنك الحصول على لقاح الأنفلونزا مع نزلة برد؟



من الآمن عمومًا الحصول على لقاح الأنفلونزا مع نزلة برد أو مرض خفيف آخر، وليس من المحتمل أن يكون لديك آثار جانبية إضافية إذا تلقيت التطعيم أثناء إصابتك بنزلة برد، يمكنك أيضًا الحصول على لقاح الإنفلونزا إذا كنت تعاني من حالات خفيفة أخرى ، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية الموسمية.

لا تأخذ لقاح الأنفلونزا مع الحمى



في حين أنه من المقبول عمومًا الحصول على لقاح الأنفلونزا مع نزلة برد أو مرض خفيف آخر ، يجب عليك الانتظار للحصول على التطعيم إذا كنت تعاني من حمى تزيد عن 99.5 درجة فهرنهايت "37.5 درجة مئوية" أو علامات على ضيق في التنفس مثل ضيق التنفس وانزعاج في الصدر.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فهذا يشير إلى احتمال حدوث مرض أكثر خطورة قد تتفاقم بسبب الآثار الجانبية لقاح الأنفلونزا .